Am 8. März geben die Rapper von K.I.Z ihr alljährliches Frauentagskonzert. Dieses Mal wieder in Berlin und mit einem besonderen Gastauftritt.

„Nur für Frauen“: So lautet das Motto der Frauentagskonzerte der Berliner Rapper. Die versprechen am 8. März wieder einen „Gala-Abend der Extraklasse mit vielen Überraschungen, eine Verneigung vor dem weiblichen Geschlecht“. Das sind die Frauenkonzerte, die Maxim, Tarek und Nico bereits seit 2011 veranstalten, tatsächlich. Nach Abstechern in andere Städte und einer Weltfrauentagstour im Jahr 2018 sind K.I.Z nun wieder in Berlin am Start und feiern gemeinsam mit zahlreichen, ausschließlich weiblichen, Fans in der Mercedes-Benz Arena. Das Beste: Es gibt trotz großem Ansturm auf die Tickets noch einige wenige Restkarten.

Wann geht es los?

Das Konzert in der Mercedes-Benz Arena startet um 19.30 Uhr, der Eintritt beginnt aber bereits um 17.30 Uhr. Die Arena ist so gut wie ausverkauft. Eine pünktliche Anreise wird also empfohlen. Als Very Special Guest sind die No Angels dabei. K.I.Z-Fans können sich also neben „Urlaub fürs Gehirn“, „VIP in der Psychiatrie“ und „Ein Affe und ein Pferd“ auch auf Hits der Girl-Band freuen.

Gibt es noch Restkarten?

Die meisten und besten Plätze waren innerhalb weniger Minuten ausverkauft. Es gibt aber dennoch einige wenige Restkarten. Vor allem Menschen, die alleine unterwegs sind, können noch Plätze in den hinteren Rängen ergattern. Für alle, die zu zweit oder in der Gruppe kommen, gibt es lediglich noch Tickets für die Oberränge. Nachteil dort: Die Sicht ist teilweise behindert. Viel von Tarek, Nico und Maxim in ihrem Frauentags-Outfits dürfte von hier nicht zu sehen sein. Die Karten kosten zwischen 48 und 59 Euro.

Wer darf rein?

Männer auf jeden Fall nicht. Auch verkleidete Männer werden bei den Frauentagskonzerten regelmäßig abgewiesen. „Frauen, trans-Frauen, cis-Frauen, inter-Menschen und nicht-binäre Menschen, die sich eher weiblich einordnen, sind willkommen“, heißt es von den Veranstaltern.

Wie komme ich am besten zur Arena?

Empfehlenswert ist eine Anreise per Bahn. Die nächsten U- und S-Bahnhöfe sind Warschauer Straße und der Ostbahnhof. Zur Warschauer Straße sind es nur fünf Gehminuten. Dorthin fahren die S3, S5, S7 und die S9 sowie die U-Bahnen der Linien U1 und U3. Außerdem halten neben den Trams M10 und M13 auch die Busse 248, 347 und der Nachtbus 1.

Was darf mit rein?

Nicht erlaubt sind seit 2017 größere Taschen und Rucksäcke. Das Verbot betrifft auch Turn-/Stoffbeutel, die das Format „DIN A4“ (21 x 29,7 cm) überschreiten, wie es auf der Homepage des Veranstalters heißt. Gegen fünf Euro gibt es aber auch eine Kleiderabgabe im Foyer der Halle.

Text: kr