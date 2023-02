Für laufbegeisterte Paare findet am 19. Februar wieder der Valentinslauf in den Gärten der Welt statt.

Am 19. Februar ist wieder soweit: Dann ertönt in den Gärten der Welt der Startschuss zum dritten Valentinslauf für Paare.

5- und 10-Kilometer-Runden

Wer gerne mit seinem Partner laufen geht, kann das an diesem Tag in einer etwas anderen Umgebung tun. In den Gärten der Welt stehen 5- und 10-Kilometer-Rundkurse zur Auswahl. Die Strecke führt auf asphaltierten Wegen ohne Höhenmeter durch die Gartenanlagen der Gärten der Welt. Jeder Kilometer ist markiert, unterwegs gibt es zudem eine Verpflegungsstation. Im Ziel warten ebenfalls Verpflegung und eine Finisher-Medaile auf die Teilnehmer-Paare. Walker, Nordic Walker und Babyjogger sind laut den Veranstaltern willkommen.

Der Startschuss für die 5-Kilometer-Läufer fällt um 11 Uhr, um 12 Uhr starten dann die Läufer auf der längeren Distanz. Anmeldungen für den Valentinslauf sind noch möglich. Paare zahlen für die kleine Runde 44 Euro und für die 10-Kilometer-Distanz 55 Euro. Mehr Infos gibt es hier. Im Startgeld ist der Eintritt für die Gärten der Welt enthalten.

