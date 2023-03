– Werbung –

Der Online-Juwelier Eppi.de eröffnet am 23. März offiziell seinen ersten

Flagship- Store in der Nähe des Charlottenburger Schlosses.

Der Online-Juwelier Eppi empfängt jetzt auch ganz offiziell in seinem neuen Flagship Store am Spandauer Damm 54. Hier in der Nähe des Charlottenburger Schlosses wird allen Schmuckliebhabern das Herz aufgehen.

Richtige Adresse

Ein Schwerpunkt des Schaffens der Goldschmiede und Juweliere von Eppi sind Eheringe. Wer mit einem solchen Schmuckstück den Beginn eines neuen Lebensabschnittes krönen möchte, ist bei Eppi genau an der richtigen Adresse. Einer der Haupttrends ist dabei auch hier Nachhaltigkeit. Wer bei Eppi Gold-, Platin- oder Silberschmuck kauft, kann sich sicher sein, dass er zu 90 Prozent aus recycelten Materialien hergestellt ist. Denn Fakt ist, dass die Qualität zum Beispiel von Gold durch Recycling nicht abnimmt?

Deshalb ist es das perfekte Metall zur Wiederverwendung. Dieses Gold kann in Autoteilen, CDs und DVDs oder in Computern und Mobiltelefonen gefunden werden. Es wird geschätzt, dass mit einer Million Smartphones 34 Kilogramm recyceltes Gold gewonnen werden, das die Welt wiederverwenden kann. Zum Beispiel, um Schmuck herzustellen. Und das ist genau das, was Eppi tut – in einigen Jahren soll Schmuck aus Gold, Silber oder Platin sogar zu 100 Prozent aus recycelten Materialien hergestellt werden.

Synthetische Varianten

Wenn Ringe mit Diamanten geschmückt werden sollen, raten die Eppi-Experten zu im Labor gezüchteten Lab-Grown-Diamanten. Die sind so perfekt und rein wie natürlich gewachsene Diamanten, jedoch ohne dass Bergleute oder die Natur dafür leiden mussten. Angeboten werden aber auch Moissanite und andere im Labor hergestellte Edelsteine. Die synthetischen Varianten haben die gleichen Eigenschaften wie die natürlichen, sind aber in jeder Hinsicht umweltfreundlicher.

Angeboten werden aber auch CanadaMark-Diamanten. Sie sind die einzigen ethischen Diamanten der Welt, weil sie in Kanada unter absolut transparenten und nachhaltigen Bedingungen abgebaut werden. Die Bergbaufirmen müssen sich an strenge ökologische und ethische Normen halten: keine Kinderarbeit, keine Gewalt, keine Verunreinigung der natürlichen Ressourcen! Eppi-Kunden können die Herkunft jedes einzelnen Diamanten zurückverfolgen und erhalten außerdem ein Zertifikat mit detaillierten Informationen zu jedem einzelnen Diamanten. Eppi ist einer der wenigen registrierten CanadaMark-Diamantenhändler in der Europäischen Union.

Persönliche Gravur

Ein weiterer Trend sind Eheringe mit Gravur, die die Einzigartigkeit eines Paares widerspiegeln soll. Besonders beliebt ist ein eingraviertes Herz, das man nur sehen kann, wenn man beide Ringe übereinander legt. Da die Gravur von Hand ausgeführt wird, wird jeder Ring zu einem einzigartigen Unikat. Auch Ringe mit farbigen Steinen sind sehr beliebt. Ob mit Edelsteinen besetzt, mit Emaille oder bunten Diamanten verziert, auch hier sind der Fantasie keine Grenzen gesetzt. Der Eppi-Favorit ist die Variante mit der funkelnden Opalfüllung.

Florale Ringe sind eine romantische Variante der Eheringe. Ob Rosen, Blätter oder filigrane Zweige. Verspielte Eheringe sind ein weiterer Trend. Ab graviert oder als Ringform, die zauberhaften Ringe werden bestimmt alle romantischen Herzen erobern.

Mit Eppi kann man aber auch etwas ganz Außergewöhnliches kreieren. Egal welche Vorstellung Kunden über das perfekte Schmuckstück haben, die Juweliere und Goldschmiede von Eppi setzen sie um. Eppi-Kunden können Ihrer Fantasie freien Lauf, sich vom Angebot im Shop inspirieren oder sich ein Schmuckstück aus dem Angebot anpassen lassen. Der Rest liegt ganz bei den Kreativen von Eppi.

