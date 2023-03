Am 18. März kommt Dermot Kennedy in die Berliner Verti Music Hall. Für welche Termine Fans noch Karten bekommen können und was sie über das Konzert in Berlin wissen sollten.

Am Samstag kommt der irische Singer-Songwriter endlich nach Berlin. In der Verti Music Hall wird Dermot Kennedy dann Hits wie „Giants“, „Outnumbered“ und „Better Days“ vor seinen Berliner Fans spielen. Im Rahmen seiner „Sonder“-Tour ist er vor und nach seinem Berlin-Stopp auch in anderen Städten zu Gast. Während das Berlin-Konzert bereits seit einiger Zeit ausverkauft ist, gibt es für andere Termine, etwa für Hamburg am 21. März, noch Restkarten.

Der in Dublin geborene Künstler feierte seinen internationalen Durchbruch im Jahr 2019 mit seiner Single „Power over me“. Seitdem ist er aus dem Musikgeschäft nicht mehr wegzudenken – und kommt am 18. März endlich wieder nach Berlin.

Gibt es noch Tickets?

Für das Berlin-Konzert von Dermot Kennedy gibt es keine Karten mehr. Noch können sich Fans aber auf eine Warteliste setzen lassen, um zurückgegebene Tickets kurzfristig abgreifen zu können.

Wann geht es los?

Das Konzert in der Verti Music Hall startet um 20 Uhr, der Einlass beginnt aber bereits um 18 Uhr. Als Support-Act ist Miya Folick angekündigt. Die US-Amerikanerin veröffentlich ihr neues Folk-Rock-Album im Mai.

Wie komme ich zur Verti Music Hall?

Empfehlenswert ist eine Anreise per Bahn. Die nächsten U- und S-Bahnhöfe sind Warschauer Straße und der Ostbahnhof. Zur Warschauer Straße sind es nur fünf Gehminuten. Dorthin fahren die S3, S5, S7 und die S9 sowie die U-Bahnen der Linien U1 und U3. Außerdem halten neben den Trams M10 und M13 auch die Busse 248, 347 und der Nachtbus 1.

Was darf mit rein in die Halle?