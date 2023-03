Bombenentschärfung, Frühlingsfest und Volksentscheid: Diese Woche steht wieder einiges an in der Hauptstadt. Unser Überblick über die wichtigsten Erreignisse.

Die Woche hat für mehr als 4.000 Menschen mit einem eher ungewohnten Erlebnis begonnen: Sie mussten am Vormittag ihre Wohnungen wegen einer Bombenentschärfung verlassen. Am vergangenen Freitag wurde während Bauarbeiten ein 500 Kilogramm schwerer Blindgänger an der Berlepschstraße/Ecke Dallwitzstraße in Zehlendorf gefunden. Der Fundort liegt etwa 800 Meter vom S-Bahnhof Zehlendorf und dem Zentrum des Stadtteils entfernt. Der Sperrkreis rund um den Fundort gilt seit 8 Uhr, bis 18 Uhr soll die Bombe entschärft werden. Wer nicht weiß, wo er bis dahin unterkommen soll, findet einen Platz in einer Turnhalle, die der Bezirk und das Rote Kreuz vorbereitet haben.

Frühlingsfest am Zentralen Festplatz

Ab dem 24. März und bis zum 1. Mai warten am Kurt-Schumacher-Damm mehr als 80 Attraktionen auf große und kleine Besucher und Volksfestfans. Bei freiem Eintritt zum Festgelände erwarten die Gäste auch in diesem Jahr verschiedene Attraktionen wie Deutschlands größte mobile Geisterbahn mit drei Etagen, eine Überschlagsschaukel sowie die Achterbahn Wilde Maus und ein Riesenrad.

Volksentscheid am Sonntag

Am 26. März werden Berliner wieder an die Wahlurnen gerufen. Den Klima-Volksentscheid hatte das Bündnis „Klimaneustart“ durchgesetzt. Es will erreichen, dass Berlin bis 2030 und nicht wie bisher vorgesehen erst bis 2045 klimaneutral wird. Dafür soll das Energiewendegesetz des Landes geändert werden. Die Wahllokale öffnen am 26. März zwischen 8 und 18 Uhr ihre Türen. Damit der Volksentscheid erfolgreich ist, werden 608.000 Ja-Stimmen benötigt. Wer noch als Wahlhelfer aktiv dabei sein möchte, kann sich bei dem Wahlamt seines Bezirks melden. Einige von ihnen suchen noch nach freiwilligen Helfern.

Zeitumstellung

Am Sonntag ist es wieder so weit: Die Uhren werden in der Nacht vom 25. auf den 26. März auf Sommerzeit und somit eine Stunde vorgestellt. Dadurch verlieren wir zwar eine Stunde Schlaf, dafür ist es am Abend aber auch länger hell. Wer sich beim besten Willen nicht merken kann, wann die Uhren wie umgestellt werden, für den haben wir noch einen Merkspruch parat: Im Frühling werden die Gartenmöbel vor die Tür gestellt, im Herbst wieder zurück ins Haus. Eigentlich sollte die Winterzeit bereits abgeschafft und die Sommerzeit dauerhaft eingeführt werden. Doch trotz eindeutigem Umfrage-Ergebnis wird an der Zeitumstellung festgehalten.

Text: kr