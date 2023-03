Der weltweite größte Online-Versandhändler Amazon hat Mitte Februar den Mindestbestellwert für kostenlose Lieferungen angehoben. Wer bei seinen Bestellungen unter inzwischen 39 Euro bleibt, muss Versandkosten bezahlen.

Ein ziemliches Hin und Her herrschte in den vergangenen Wochen beim Online-Versanddienstleister Amazon in Sachen Mindestbestellwert für kostenlose Lieferungen. Der Wert lag jahrelang bei 29 Euro, wurde bereits Mitte Januar aber auf 39 erhöht, aber dann wieder gesenkt. Bei der Erhöhung habe laut Amazon ein Irrtum vorgelegen. Danach kam wieder eine Erhöhung auf 39 Euro, was jedoch wieder als Fehler seitens Amazon dargelegt wurde. Seit Mitte Februar ist es nun final: 39 Euro beträgt der Mindestbestellwert seitdem.

Anstieg von Lieferkosten

Für Nicht-Prime-Mitglieder fallen also nun Lieferkosten an, „wenn der Bestellwert weniger als 39 Euro beträgt“, heißt es auf der Internetseite des Konzerns. Gestiegene Lieferkosten seien der Grund für die Erhöhung, ließ Amazon gegenüber heise.de verkünden. „Wir setzen diese Änderungen unserer Versandgebührenstruktur wegen des allgemeinen Anstiegs von Lieferkosten um, die aus externen Umständen resultieren, auf die wir keinen Einfluss haben.“

Mehr Prime-Abos?

Die Versandkosten bleiben vorerst gleich. Sie liegen zwischen 2,99 Euro und 9,99 Euro. Prime-Mitglieder zahlen weiterhin keine Versandkosten. Eine Mitgliedschaft könnte demnach für Amazon-Käufer attraktiver werden und Amazon helfen, die Anzahl der Prime-Abos nach oben zu treiben. Prime-Mitglied wird man für 8,99 Euro pro Monat (seit September vergangenen Jahres, vorher: 7,99 Euro).

Versandkosten lassen sich auch ohne Prime-Abo weiterhin einsparen, denn bei einigen Produkten ist die Lieferung an eine Abholstation statt an eine private Adresse kostenlos.

Vor Kurzem kündigte Amazon übrigens an, seinen Logistikstandort in Brieselang bei Berlin zu schließen. Davon wären 600 Mitarbeiter betroffen.

Text: red/sara