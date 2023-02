Alle Fahrer von E-Autos in Spandau können sich freuen: In dem Bezirk sollen bis Ende des Jahres mindestens 50 Straßenlaternen mit Ladeeinrichtungen für Elektroautos aufgerüstet werden.

Auf Initiative von Bezirksstadtrat Thorsten Schatz steigt auch Spandau in das Pilotprojekt „EIMobileBerlin“ ein. Ladepunkte an Laternen sollen zukünftig allen Anwohnerinnen und Anwohnern, die keinen eigenen gesicherten Zugang zu privaten Parkplätzen mit Ladeeinrichtungen haben, die Möglichkeit bieten, ihre Elektroautos aufzuladen.

Anzeige

Außenbezirke bisher vernachlässigt

„Gerade in den Außenbezirken hat der Senat bisher zu wenig für die Elektromobilität getan“, sagt Baustadtrat Thorsten Schatz. Laut ihm sei jedoch ohne eine notwendige Infrastruktur für viele Menschen ein Wechsel zum Elektroauto undenkbar.

„Wenn die Verkehrssenatorin Bettina Jarasch an ihrem Ziel festhält, dass ab 2030 nur noch E-Autos in die Innenstadt fahren dürfen, muss mehr vom Senat für den Ausbau der Ladeinfrastruktur und des ÖPNVs getan werden“, so Schatz. „Die individuelle Mobilität darf nicht zu einer sozialen Frage werden. Daher können die 50 Laternenladepunkte nur ein erster Baustein sein.“

Text: red/su