Als Zeichen der Anteilnahme und der Solidarität mit den Menschen in Israel sowie der Verurteilung des Terrors, dem sich das Land gegenwärtig ausgesetzt sieht, weht seit Sonntag die israelische Flagge vor dem Rathaus Spandau.

„Die Nachrichten über den menschenverachtenden, verbrecherischen Überfall der Terrororganisation Hamas auf Israel und über die Gräueltaten am Israelischen Volk, die uns seit Samstag erreichen, erschüttern mich zutiefst“, erklärt Bezirksbürgermeister Frank Bewig.

„Meine Gedanken sind in diesen schweren Stunden bei den Bürgerinnen und Bürgern Israels, besonders bei denen aus unserer Partnerstadt Aschdod und auch bei denjenigen, die um ermordete Angehörige trauern und in Ungewissheit über das Schicksal ihrer Liebsten leben müssen“, so Bewig weiter.

Laut seiner Erklärung stehen Spandau, Berlin und Deutschland unverbrüchlich an der Seite ihrer Israelischen Freunde. Man sorge sich sehr und bietet von Herzen vollste Hilfe und Unterstützung an, wo immer diese möglich ist.

„Als Symbol unserer Verbundenheit und Solidarität weht seit gestern die Flagge des Staates Israel vor unserem Rathaus. Heute habe ich mich in einem Schreiben an den Bürgermeister und den stellvertretenden Bürgermeister von Aschdod gewandt“, sagte Bewig.

Text: red