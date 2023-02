Eine wichtige Verbindung vom Pankower Norden nach Reinickendorf wird bis Mitte März unterbrochen.

Wie die Verkehrsinformationszentrale Berlin mitteilt, beginnen am Morgen des 13. Februar Leitungsarbeiten auf dem Wilhelmsruher Damm. Betroffen ist der Abschnitt zwischen Quickborner Straße und Uhlandstraße in Rosenthal.

In diesem Bereich ist die Fahrbahn In Richtung Eichborndamm in Wittenau bis Mitte März für den Kfz-Verkehr gesperrt. Eine Umleitung ist ausgewiesen.

Mitte März sollen die Bauarbeiten abgeschlossen sein, heißt es.

Text: red/nm