Kein Durchgangsverkehr mehr in Rixdorf: Am 2. März findet eine Informationsveranstaltung zum geplanten Kiezblock statt.

„Rixdorf hat mit Durchgangsverkehr und den daraus resultierenden Problemen wie Lärmbelästigung, Luftverschmutzung und Stau zu kämpfen“, heißt es aus dem Bezirksamt Neukölln. Die Bezirksverordnetenversammlung Neukölln hat 2021 die Umsetzung eines sogenannten Kiezblocks in dem Quartier beschlossen. Eine Initiative von Anwohnern hat ein Konzept dafür vorgelegt.

Anzeige

Das Bezirksamt möchte jetzt den ersten Kiezblock in Neukölln umsetzen und vorher die aktuellen Planungen vorstellen und diskutieren. Bezirksstadtrat Jochen Biedermann (Grüne) lädt Anwohner und Interessierte am 2. März, um 18 Uhr, zu einer Informationsveranstaltung in der Richard-Grundschule, Richardplatz 14, ein.

„Rixdorf lebenswerter gemacht“

Das Bezirksamt habe in den letzten Jahren mit besseren Querungsmöglichkeiten, der Sperrung des Böhmischen Platzes und der Schließung der Rixdorfer Schnalle am Karl-Marx-Platz das Quartier sicherer und den öffentlichen Raum lebenswerter gemacht. „Das Grundproblem Durchgangsverkehr des zwischen den beiden Hauptstraßen Sonnenallee und Karl-Marx-Straße gelegenen Kiezes ließ sich damit jedoch nicht beheben“, heißt es in einer Mitteilung.

Der Kiezblock baue auf den bestehenden Maßnahmen auf, gehe aber einen Schritt weiter. Durchfahrtsperren beziehungsweise sogenannte Modale Filter an einigen Stellen im Kiez und Einbahnstraßenregelungen sollen den Durchgangsverkehr auf die Hauptstraßen am Rande des Wohngebietes umleiten. „Es wird weiterhin möglich sein, jede Stelle im Kiez mit dem Auto zu erreichen, allerdings nicht auf jedem beliebigen Weg.“ Das Abkürzen durch den Richardkiez werde unattraktiv.

Weitere Kiezblocks sollen folgen

Der Kiezblock Rixdorf soll nicht der letzte Kiezblock in Neukölln bleiben. Derzeit werden die zentralen Maßnahmen des Kiezblock-Konzepts für den Reuterkiez ausgearbeitet – sie beruhen auf dem Verkehrskonzept, das unter Beteiligung der Anwohner erstellt worden ist. Die Umsetzung soll im Laufe des Jahres beginnen. Die Anwohner werden vorher über den Ablauf informiert.

Der Schillerkiez werde dann als dritter Kiez folgen, hier starte demnächst die Konzepterarbeitung und Beteiligung.

Text: red