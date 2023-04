Ein Spendenkonvoi aus Neukölln für die Ukraine hat sein Ziel erreicht. Die Zusammenarbeit mit der Partnergemeinde soll vertieft werden.

Der erste Spendenkonvoi mit dringend benötigten Medikamenten, Generatoren, einer mobilen Küche und vielen anderen Gütern wurde am 1. April von Neuköllns Bezirksbürgermeister Martin Hikel (SPD) an seinen Amtskollegen Oleg Demchenko, Bürgermeister der Stadt Pervomaisk, kurz vor der polnisch-ukrainischen Grenze übergeben.

Ende letzten Jahres hatte sich der Bürgermeister von Pervomaisk an den Bezirk Neukölln mit einem Hilfegesuch gewandt. Dabei ging es um dringend benötigte Dinge für die Menschen dieser Stadt, um direkte Hilfe, ohne bürokratische Umwege. Bereits zahlreiche Unternehmen, Vereine und Einrichtungen, aber auch Neuköllner Bürger sind dem Spendenaufruf gefolgt. Allein auf einer Neuköllner Spendengala im Zirkus Mondeo am 19. März kamen mehr als 20.000 Euro zur Finanzierung von Generatoren und anderen Hilfsgütern zusammen. Darüber informiert das Bezirksamt Neukölln.

Dazu Hikel: “Genau diese konkrete Art, Hilfe zu leisten, kommt an. Bereits am 2. April konnte unser erster Spendenkonvoi in der Stadtgemeinde Pervomaisk entladen werden und wird jetzt dort bedarfs- und zweckgerecht verteilt. Und hier bei uns laufen bereits die Vorbereitungen für die nächsten Hilfslieferungen.“





Dauerhafte Zusammenarbeit





Aus der entstandenen Solidaritätspartnerschaft soll über die kriegsbedingten humanitären Hilfsleistungen hinaus eine dauerhafte Zusammenarbeit in verschiedenen Bereichen entstehen. Dies bekräftigten die beiden Bürgermeister mit der Unterzeichnung einer Freundschaftserklärung.

Derzeit wird ein Konvoi mit Krankenwagen, Medikamenten, Generatoren, einer mobilen Küche und vielen anderen Gütern vorbereitet. 140 Pakete für Kinder und Jugendliche mit Taschenlampen, Powerbanks und vielem mehr sollen besonders die Bildungsteilhabe unterstützen.

Wer die Neuköllner Ukraine-Hilfe unterstützen möchte, kann auch weiterhin an den gemeinnützigen Verein „Bildung und Integration e.V.“ spenden (IBAN DE98 1002 0500 0003 0181 00, Verwendungszweck: „Shana Projekt Spende“).

Text: red