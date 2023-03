Am 31. Mai beginnt die Neuköllner Volksfest-Saison mit der großen Eröffnung der Britzer Baumblüte.

Zum 67. Mal findet das Fest im Gutspark Britz in der Parchimer Straße, Ecke Fulhamer Allee statt. Bei buntem Programm und vielen

Attraktionen wird der Frühling eingeläutet: mit Familienachterbahn, Kinderkarussell, Bungee, Autoscooter, Break

Dance und anderen rasanten Highlights. Hinzu kommt ein Bühnenprogramm mit Livebands und DJ. Zur Eröffnung der Britzer Baumblüte wird am Freitag auch Neuköllns Bezirksbürgermeister Martin Hikel (SPD) erwartet.

Familien können sparen





Mittwochs gibt es den Familientag mit ermäßigten Preisen. In den Briefkästen der umliegenden Häuser werden die Schausteller entsprechende Gutscheine hinterlassen, heißt es in einer Ankündigung.

Auch an Ostern ist auf dem Festgelände einiges los. Der Osterhase ist unterwegs und verteilt Schokolade an die kleinsten Besucher. Auch der größte Osterhase der Welt ist wieder mit dabei uns erwartet die Besucher am Eingang der Britzer Baumblüte (zu erreichen über den U-Bahnhof Parchimer Allee).



Weitere Informationen zur Britzer Baumblüte gibt es online.

Text: red