Berlin (dpa/bb) – Ein 20-Jähriger Autofahrer hat bei einem Ausweichmanöver in Berlin-Mitte die Kontrolle über sein Fahrzeug verloren. Der junge Mann fuhr in der Nacht zum Samstag die Boyenstraße in Richtung Chausseestraße, als ein Fuchs die Fahrbahn überquert haben soll, teilte die Polizei am Samstag mit. Bei dem Versuch, dem Tier auszuweichen, verlor der Mann die Kontrolle über sein Fahrzeug und krachte in zwei geparkte Autos und einen Fahrradständer. Sein Auto kippte zur Seite und rutschte noch rund 40 Meter auf der Straße.

Der 20-Jährige verletzte sich am Brustkorb und kam zur stationären Behandlung in ein Krankenhaus. Die Boyenstraße war im Zuge der Unfallaufnahme mehrere Stunden gesperrt. Die Ermittlungen dauern an.