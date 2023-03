Mehrere Tage nach einem Verkehrsunfall mit einer Straßenbahn ist der beteiligte Fußgänger gestorben.

Wie die Polizei am Montag mitteilte, erlag der Mann bereits am vergangenen Donnerstag seinen Verletzungen in einem Krankenhaus. Der 66-Jährige wurde am 25. Februar gegen 14.00 Uhr beim Überqueren der Kreuzung Landsberger Allee und Blumberger Damm in Marzahn von einer Straßenbahn erfasst und zu Boden geschleudert.

Rettungskräfte brachten den schwer verletzten Mann in ein Krankenhaus, wo er operiert wurde. Der 24-Jährige Triebwagenführer erlitt bei dem Unfall einen Schock. Die Ermittlungen zum Unfallgeschehen dauern den Angaben zufolge noch an.

Text: dpa