In Lichtenberg soll es am 17. Februar eine Nachzählung von Stimmzetteln geben. Das Ergebnis soll am 20. Februar offiziell verkündet werden.

Im Bezirk soll es am Freitag erneut eine Nachzählung von „versiegelten Stimmzettelbündeln beziehungsweise Zählung von Stimmzetteln“ geben. Die entsprechende Mitteilung teilte der Linke-Verordnete Antonio Leonhardt bei Twitter. Ein Grund für die Nachzählung der Stimmzettel wurde nicht angegeben.

Ein Zeitpunkt für die öffentliche Nachzählung aber schon: Ab 8.30 Uhr soll demnach im Urnenwahlbezirk 309 an der Egon-Erwin-Kisch-Straße 106 nachgezählt werden. „Erneut Nachzählungen in Lichtenberg. Aber wieder nur ein Wahllokal…Langsam gewinne ich fast den Eindruck, die Spannung soll künstlich erhalten werden“, so Leonhardt bei Twitter.

Am Mittwoch wurden bis dahin ungezählte Briefwahlstimmen im Bezirk ausgewertet. Diese Wahlunterlagen befanden sich über das Wochenende in plombierten Kisten, verwahrt in behördlichen Räumlichkeiten innerhalb des Bezirksamts und wurden erst am Montag entdeckt.

Wahlprotokolle prüfen

„Derzeit prüft das Bezirkswahlamt die Wahlprotokolle aller Lichtenberger Wahllokale. Sollte es zu begründeten Auffälligkeiten kommen, kann es zur Überpüfungen der abgegebenen Stimmen kommen. Hierbei handelt es sich um einen Routineprozess, der bei jeder Wahl durchgeführt wird“, erklärte der Bezirksstadtrat für Stadtentwicklung, Bürgerdienste, Arbeit und Soziales, Kevin Hönicke (SPD), nach der Auszählung am Mittwoch.

