Die erst am Montag in Lichtenberg aufgefundenen Briefwahl-Zettel wurden zwar bereits heute ausgezählt, ein offizielles Ergebnis soll es aber erst in der kommenden Woche geben.

Das twitterte heute Lichtenbergs Stadtrat Kevin Hönicke. So seien alle 466 Briefwahlstimmen geprüft worden und sämtliche gültigen Stimmen werden in die Wahlergebnisse in Lichtenberg einfließen. Das endgültige Ergebnis aber soll erst am 20. Februar vom Bezirkswahlausschuss Lichtenberg festgelegt werden.

Zuvor könne es noch zu Beanstandungen und Nachzählungen kommen, sagt er. „Sollte es zu begründeten Auffälligkeiten kommen, kann es zur Überpüfungen der abgegebenen Stimmen kommen. Hierbei handelt es sich um einen Routineprozess, der bei jeder Wahl durchgeführt wird“, so Hönicke bei Twitter.

Kein amtliches Ergebnis

„Zum jetzigen Zeitpunkt steht kein abschließendes amtliches Ergebnis fest, auch keine eventuelle medial kommunizierte Pattsituation zweier Kandiderenden für das Abgeordnetenhaus. Das amtliche Endergebnis des Wahlkreises 3 im Bezirk Lichtenberg wurde, wie in allen Wahlkreisen Berlins, bisher nicht festgestellt“, heißt es dort weiter.

Damit spielt er auf einen Stimmen-Gleichstand in Lichtenbergs Wahlkreis 3 an. Dort liegen die Kandidaten Dennis Haustein (CDU) und Claudia Engelmann (Linke) beim Kampf ums Direktmandat für das Abgeordnetenhaus nun gleichauf, wie zuerst der Tagesspiegel berichtete. Vor der Auszählung der Briefwahl-Zettel lag Haustein knapp vor der Linken-Politikerin.



Text: kr