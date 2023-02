Es ist eine alte Tradition, immer wieder versteigert die Deutsche Bahn herrenlose Fahrräder, die nicht im Fundbüro abgeholt wurden. Wer also einen neuen Drahtesel sucht, sollte im März und April sein Glück im Bahnhof Lichtenberg probieren.

Warum auch immer, doch nicht selten landen alte Fahrräder im Fundbüro der Deutschen Bahn und werden dann ebendort nicht mehr abgeholt. Was also damit machen? In regelmäßigen Abständen versteigert die Deutsche Bahn die herrenlosen Drahtesel – mit etwas Glück lässt sich dort vielleicht ein Schnäppchen machen!

Wer dabei sein möchte, hat wieder im März und April die Chance dazu. Im Bahnhof Lichtenberg finden am 15. März und 5. April jeweils Versteigerungen statt. Los geht’s jeweils ab 15 Uhr in der Empfangshalle auf der Galerie.

Text: Sascha Uhlig