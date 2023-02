Mehr Kultur für Jugendliche – und vor allem günstiger und einfach zugänglich soll sie sein. Dabei helfen soll die Jugendkulturkarte, die ab sofort auch in allen Lichtenberger Bibliotheken zu bekommen ist.

Seit Corona vor drei Jahren begann, hatte es die Jugend nicht leicht: Clubs und andere Kulturorte waren lange dicht und auch finanziell war es eng. Selbst heute warten viele Studenten noch immer auf die 200-Euro-Energiepauschale. Der Berliner Senat will aushelfen und den jungen Berlinerinnen und Berliner zumindest etwas mehr Kultur bieten.

Einfach bestellen und abholen

Das 50-Euro-Kulturguthaben für alle jungen Berlinerinnen und Berliner, die im Aktionszeitraum zwischen 18 und 23 Jahre alt sind, kann in zahlreichen Berliner Kinos, Museen, Clubs und weiteren Kulturorten genutzt werden.

Noch bis zum 28. Februar kann sie bestellt und an verschiedenen Berliner Bibliotheken abgeholt werden. So auch ab sofort in allen Bibliotheken im Bezirk Lichtenberg. Gut zu wissen: Bei der Abholung gibt’s zusätzlich einen kostenlosen Bibliotheksausweis für ein Jahr!

„Die Jugenkulturkarte ist ein einzigartiges Projekt in Berlin, das jungen Menschen in Berlin unabhängig vom Geldbeutel Möglichkeiten bietet, die kulturelle Vielfalt der Stadt zu entdecken“, so der Lichtenberger Bezirksbürgermeister Michael Grunst. „Vor allem nach den Entbehrungen der letzten Jahre […] ist es ein wichtiges Zeichen, dass die Stadt [junge Berliner] nicht vergessen hat.“

Teilnehmende Kulturorte

Die Jugendkulturkarte soll eine Einladung sein, die kulturelle Vielfalt Berlins zu entdecken – unabhängig vom eigenen Geldbeutel. Einlösbar ist das Guthaben vom 1. Februar bis 30. April 2023 für Tickets in zahlreichen Berliner Kulturorten, darunter Theater, Bühnen, Literaturhäuser, Museen, Ausstellungshäuser, Kinos und Clubs. Ein vollständige Auflistung samt Suchfunktion findet sich hier.

Bedingung für die Jugendkulturkarte ist, dass die Jugendlichen und jujgen Erwachsenen im Aktionszeitraum vom 01.02. bis 30.04.2023 zwischen 18 und 23 Jahre alt sind und in Berlin den Erst- oder Zweitwohnsitz haben. Die Anmeldung erfolgt online unter www.jugendkulturkarte.berlin.

