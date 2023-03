Ein 33-jähriger Fußgänger ist in Lichtenberg von einem Auto erfasst und schwer verletzt worden.

Wie die Polizei am Freitag mitteilte, erfasste ein 22-Jähriger am Donnerstagabend mit seinem Auto den Fußgänger an der Kreuzung Vincent-van-Gogh-Straße und Warnitzer Straße, als dieser gerade die Straße überquerte.

Den Angaben zufolge befand sich der Fußgänger zum Zeitpunkt des Unfalls auf einem Zebrastreifen. Der 33-Jährige erlitt schwere Verletzungen am Kopf und wurde im Krankenhaus notoperiert. Wie es genau zu dem Unfall kam, wird noch ermittelt.

Text: dpa