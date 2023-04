Vom märkischen Dorf zur Stadt und zum boomenden Berliner Bezirk: Lichtenberg hat sich immer wieder neu erfunden. Eine neue Ausstellung klärt über drei Gründungsmomente auf.

Die Schau zu den Gründungsmomenten von Lichtenberg wird am 27. April, um 18 Uhr, im Museum Lichtenberg in der Türrschmidtstraße 24 eröffnet. Darin werden drei entscheidende Augenblicke in der Geschichte Lichtenbergs beleuchtet.

„Herausragend ist die urkundliche Ersterwähnung Lichtenbergs als ,Villa Lichtemberge‘ am 24. Mai 1288“, heißt es aus dem Bezirksamt Lichtenberg. „Diese beschreibt den formalen Akt der Grenzziehung, die unter Teilnahme hochrangiger Personen der Mark den Grenzverlauf südlich der damals kaum 100 Jahre bestehenden Dörfer Lichtenberg und Rosenfelde neu regelte.“

Steigender Zuzug nach Lichtenberg

Der zweite wichtige Moment sei die Fertigstellung des Lichtenberger Rathauses vor 125 Jahren: Ende des 19. Jahrhunderts bringt der steigende Zuzug von Menschen ins aufstrebende Lichtenberg verwaltungs- und infrastrukturelle Herausforderungen mit sich. In der Folge wird das Rathaus Lichtenberg am 11. November 1898 eröffnet.

Wegweisend für den heutigen Bezirk Lichtenberg sei schließlich die Stadtgründung vor 115 Jahren am 1. April 1908 gewesen. Sie schließt den Weg von einem märkischen Dorf zur eigenständigen Stadtkommune ab und eröffnet der Gemeinde eine „dynamische Zukunft“ im 20. und 21. Jahrhundert, so das Bezirksamt.

Dazu Bezirksbürgermeister Michael Grunst (Die Linke): „Es ist immer wieder spannend und lohnenswert, sich mit der Geschichte Lichtenbergs zu befassen. Ich möchte die Lichtenberger ermuntern, die Ausstellung über die drei besonderen Gründungsmomenten zu besuchen und auch das informative Begleitprogramm zu nutzen.“

Drei Gründungsmomente

Zum Begleitprogramm zählen unter anderem eine Kuratorenführung und ein Stadtrundgang vom historischen Ortskern Lichtenbergs zum Museum Lichtenberg am 27. Juli. Der Treffpunkt: um 15 Uhr an der Dorfkirche Lichtenberg am Loeperplatz.

Die Ausstellung „Lichtenberger Gründungsmomente“ ist bis zum 27. August im Museum Lichtenberg zu sehen. Zusammen mit dem Begleitprogramm stellt sie die Bedeutung der drei Lichtenberger Gründungsmomente in Form von Fotografien, Objekten und anderen Materialien aus der Sammlung und dem Archiv des Museum Lichtenberg sowie des Landesarchivs Berlin vor.

Das Museum Lichtenberg im Stadthaus hat Dienstag bis Sonntag von 11 bis 18 Uhr geöffnet. Der Eintritt zur die Ausstellung und das Begleitprogramm sind frei. Weitere Informationen gibt es online.

Text: red