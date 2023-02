Gute Nachrichten für alle Fahrgäste auf der Kreuzberger Hochbahntrasse: Die Bauarbeiten zwischen den U-Bahnhöfen Schlesisches Tor und Görlitzer Bahnhof werden vorzeitig abgeschlossen.

Damit können die Züge der U1 und U3 schon ab dem 20. Februar wieder bis zur Warschauer Straße durchfahren.

Möglich wurde die frühzeitige Wiedereröffnung durch günstiges Wetter, gute Logistik und parallele Arbeiten der verschiedenen Gewerke. Das teilt die BVG mit. „Auch die Planer des U-Bahnbetriebs konnten innerhalb weniger Tage alles für den vorzeitigen Start vorbereiten.“

Das Ende der Bauarbeiten war ursprünglich für den 5. März geplant.

Die U1 ist derzeit zwischen Kottbusser Tor und Uhlandstraße im Einsatz. Die U3 fährt zwischen Kottbusser Tor und Krumme Lanke, jeder zweite Zug nur zwischen Nollendorfplatz und Krumme Lanke. Ersatzverkehr für die Linien U1 und U3 gibt es zwischen Warschauer Straße und Kottbusser Tor.

Seit dem 30. Januar laufen die Arbeiten an der Hochbahntrasse. Damit die Fahrgeräusche für Anwohner angenehmer werden, baut die BVG in den nächsten Wochen zusätzliche Schallschutzelemente und eine Schotterlage in die Gleise ein.

