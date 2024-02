Ganz egal ob japanisches, koreanisches, indisches Essen: Viele spezielle Zutaten für Sushi, Bibimbap und Co. gibt’s nicht im Supermarkt um die Ecke. Doch dafür gibt’s seit dem vergangenen Wochenende für alle Asia-Fans in Friedrichshain eine neue „Go Asia“-Filiale in der Frankfurter Allee 89.

Eine echte Erfolgsgeschichte: Die chinesische Supermarktkette „Go Asia“ hat mittlerweile neun Filialen in Berlin – und ganze 46 bundesweit! Die neueste davon befindet sich im Herzen Friedrichshains in der Frankfurter Allee 89.

In der großen, gut sortierten Filiale findet man so ziemlich alles, was man für fernöstliche Gerichte benötigt. Das reicht von frischem Gemüse aus dem asiatischen Raum über eine große Tiefkühlabteilung bis hin zu einer breiten Auswahl an länderspezifischen Zutaten. Obendrauf gibt’s eine Auswahl an Kochutensilien und Geschirr.

Originalprodukte aus etlichen Ländern

Das Kernsortiment der neuen „Go Asia“-Filiale im östlichen Ringbereichs Berlins umfasst auf einer Verkaufsfläche von ca. 400 m² über 3.500 fernöstliche Originalprodukte aus den Bereichen Lebensmittel und Getränke, sowie aus dem Non-Food-Bereich. So wird den Kunden hier eine Vielzahl von Spezialitäten aus China, Thailand, Malaysia, Japan, Korea, Vietnam, Indien, Indonesien, Singapur, Philippinen, Kambodscha, Laos, Bangladesch und Sri Lanka geboten.

Das Lebensmittelsortiment umfasst neben frischem, wöchentlich per Luftfracht importierten Obst und Gemüse (Schwerpunkt Thailand) ein üppiges Angebot an Tiefkühlprodukten (insbesondere Fisch, Garnelen und Dim-Sum), asiatisch zubereiteten Fertiggerichten sowie Trockenwaren und Lebensmittelkonserven. Auch Snacks und Süßwaren, ein umfangreiches Angebot an Gewürzen und Gewürzmischungen, Saucen, Pasten und Ölen und eine große Auswahl an Nudel- und Reisspezialitäten.

So können Kunden hier zum Beispiel aus über 60 unterschiedlichen Reissorten, über 100 verschiedenen Nudelsorten und über 90 unterschiedlichen Soja-Saucen wählen. Zudem wird ein große Anzahl an vegetarischen und veganen Produkten geführt, wobei hier insbesondere eine Auswahl an über 20 verschiedenen Tofu-Produkten im Vordergrund steht.

Umfangreiche Getränkeauswahl

Auch das Getränkesortiment kann sich sehen lassen. Selbstverständlich ist eine große Auswahl an Teespezialitäten, aber auch an weiteren Getränken wie asiatischen Bieren, Weinen und Spirituosen, sowie an Limonaden und Fruchtsaftgetränken herrscht kein Mangel.

Ergänzt wird das Lebensmittel- und Getränkesortiment durch ein sich regelmäßig änderndes Non-Food-Angebot aus den Bereichen Geschirr- und Porzellanwaren, Kochzubehör und Küchenutensilien. Von besonderer Bedeutung ist hier das überwiegend aus Japan importierte Geschirr- und Porzellansortiment.

Auf einen Blick

Was: Go Asia Supermarkt

Go Asia Supermarkt Wo: Frankfurter Allee Frankfurter Allee 89, 10247 Berlin

Frankfurter Allee Frankfurter Allee 89, 10247 Berlin Öffnungszeiten: Mo – Sa 9-20 Uhr, Sonntag geschlossen

Mo – Sa 9-20 Uhr, Sonntag geschlossen Online: www.goasia.net/de

