Schwedt (dpa/bb) – Bei einem Zusammenstoß zwischen zwei Autos in Schwedt (Landkreis Uckermark) sind am Mittwochmorgen drei Menschen verletzt worden. Die Autos kollidierten an einer Kreuzung zwischen den Ortsteilen Felchow und Flemsdorf, wie die Polizei mitteilte. Demnach wurden die 52 und 56 Jahre alten Fahrer und ein 19-jähriger Mitfahrer leicht verletzt. Sie kamen in eine Klinik. Die Autos mussten abgeschleppt werden, wie es hieß. Die Polizei schätzte den Sachschaden auf etwa 50.000 Euro.