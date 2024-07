Berlin (dpa/bb) – Zwischen den Haltestellen Ostkreuz und Berlin Hauptbahnhof fahren am Dienstag und Mittwoch zwischen 0.30 Uhr und 5.15 Uhr keine Fern- und Regionalzüge. Betroffen sind beide Richtungen. Grund sei ein kurzfristiger krankheitsbedingter Personalausfall in der Betriebszentrale, teilte die Deutsche Bahn (DB) mit. In der Betriebszentrale wird den Angaben zufolge der Bahnbetrieb gesteuert.

Betroffene Züge würden teilweise über Berlin Gesundbrunnen umgeleitet, sagte ein DB-Sprecher. Pendlern und anderen Bahnreisenden empfehle er, sich auf der Website der Deutschen Bahn oder in der App des Verkehrsverbunds Berlin-Brandenburg (VBB) über Alternativen zu informieren.

Die S-Bahn ist prinzipiell nicht betroffen. Allerdings fahren wegen Bauarbeiten zwischen Alexanderplatz und Tiergarten derzeit ohnehin keine Bahnen. Die Strecke ist noch bis zum 29. Juli gesperrt. Für die S-Bahn gibt es nach Angaben des Sprechers Ersatzverkehr.

Bereits am Abend Einschränkungen

Für heute Abend meldet die Berliner Verkehrsinformationszentrale zahlreiche Zugausfälle auf anderen Strecken. Demnach fallen einige Züge der RB10 zwischen Nauen und Gesundbrunnen beziehungsweise Südkreuz zwischen 20.30 Uhr und 24.00 Uhr aus. Etwa zur selben Zeit gibt es den Angaben zufolge Ausfälle beim RE6 zwischen Kremmen/Hennigsdorf und Charlottenburg. Der Verkehr von S8 und S2 ist bis Freitag von 21.45 Uhr bis 1.30 Uhr zwischen Pankow und Karow beziehungsweise Hohen Neuendorf unterbrochen. Es gibt Ersatzverkehr mit Bussen.