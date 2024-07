Berlin/Blankenburg (dpa) – Der Gesundheitszustand von Schauspieler Heinz Hoenig (72), der seit Anfang Mai im Krankenhaus liegt, ist nach Angaben seines Managements weiterhin unverändert. Hoenig müsse nach wie vor mobil gemacht werden, teilte sein Management auf Anfrage mit. Im Moment sei er noch zu schwach für eine wichtige anstehende Operation der Aorta.

Hoenig war wegen akuter Herzprobleme in ein Berliner Krankenhaus gebracht worden und lag nach Angaben seiner Frau Annika Kärsten-Hoenig im künstlichen Koma. Kurz darauf wurde er zunächst erfolgreich an der Speiseröhre operiert. Eine Operation an der Hauptschlagader steht aber noch aus.

Hoenig spielte im 1980er-Jahre-Erfolg «Das Boot» mit. Bekannt ist er auch aus Fernsehmehrteilern von Regisseur Dieter Wedel aus den 90er Jahren («Der große Bellheim», «Der Schattenmann», «Der König von St. Pauli»). Zuletzt hatte er im RTL-Dschungelcamp als Kandidat mitgemacht. Hoenig lebt mit seiner Frau und den zwei gemeinsamen kleinen Kindern in Blankenburg im Harz (Sachsen-Anhalt).