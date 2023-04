Potsdam (dpa/bb) – Beamtinnen und Beamte des Zolls haben bei einer Schwerpunktprüfung Baustellen im Raum Potsdam und im Landkreis Havelland kontrolliert. Insgesamt seien am Dienstag 128 Menschen zu ihren Arbeitsverhältnissen befragt worden, teilte das Hauptzollamt Potsdam am Mittwoch mit. In 13 Fällen seien direkt Ermittlungsverfahren wegen ausländerrechtlicher Verstöße eingeleitet worden. Insgesamt seien in 20 Fällen weitere Prüfungen erforderlich, hieß es. Bei den Kontrollen waren 53 Zollbeamte im Einsatz.

Auf einer Baustelle versuchte ein Mann der Prüfung zu entgehen, indem er in eine Baugrube sprang. Daraus befreiten ihn die Einsatzkräfte des Zolls, weil er den Angaben zufolge ohne fremde Hilfe nicht mehr aus der Grube kam.

Die Kontrollen wurden im Rahmen einer bundesweiten Schwerpunktaktion der Zollämter durchgeführt. Bundesweit waren am Dienstag laut Generalzolldirektion 3400 Beschäftigte im Einsatz. Besonders im Fokus standen demnach Großbaustellen.