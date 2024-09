Berlin (dpa) – Der 1. FC Union Berlin nutzt die Länderspielpause für ein Testspiel gegen Zweitliga-Schlusslicht Eintracht Braunschweig. Die beiden Teams treten am Donnerstag um 14 Uhr auf dem Trainingsplatz am Stadion An der Alten Försterei gegeneinander an, wie der Bundesligist mitteilte. Fans können sich das Spiel nicht anschauen. Es findet unter Ausschluss der Öffentlichkeit statt.

Union-Trainer Bo Svensson ist kein Freund davon, dass es bereits nach zwei Bundesliga-Spieltagen eine Länderspielpause gibt. «Es ist ein bisschen komisch. Es wird unterbrochen. Es gibt halt Kräfte, die das entscheiden. Und die entscheiden nicht immer zugunsten des Fußballs», sagte der Däne in der vergangenen Woche bei einer Pressekonferenz. «Wir werden das nicht ändern können.»