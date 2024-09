Berlin (dpa/bb) – Berlin wird im nächsten Sommer wieder Gastgeber einiger internationaler Sportwettbewerbe im Rahmen einer Großveranstaltung in Deutschland. Die Hauptstadt stößt kurzfristig als weiterer Austragungsort zu den Welt-Universitätsspielen, der wichtigsten Veranstaltung im internationalen Studentensport dazu, wie der Senat mitteilte. Die Wettkämpfe finden vom 16. bis zum 27. Juli 2025 im Ruhrgebiet statt, 8.500 Sportler aus 150 Ländern treten an, es gibt 18 Sportarten. Die Wettkämpfe im Schwimmen, Volleyball und Wasserspringen finden in Berlin statt.

Wegen zu hoher Kosten war Düsseldorf kürzlich als eine von mehreren Städten gestrichen worden. Ausrichter sind der Allgemeine Deutsche Hochschulsportverband (adh) und der Internationale Hochschulsportverband FISU. Finanziert wird die Veranstaltung vom Land Nordrhein-Westfalen und vom Bund.

Innen- und Sportsenatorin Iris Spranger (SPD) teilte mit: «Für die Sportmetropole Berlin ist es selbstverständlich, dass wir die Veranstalter und Zuwendungsgeber unterstützen, damit auch die Sportarten Schwimmen, Wasserspringen und Volleyball stattfinden können. Berlin hat die Infrastruktur, um auch bei dieser engen Zeitschiene einzuspringen.»