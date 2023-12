Potsdam (dpa/bb) – Die brandenburgische Landestierschutzbeauftragte Anne Zinke hat kurz vor dem Jahreswechsel dazu aufgerufen, zum Schutz der Tiere auf Silvesterfeuerwerk zu verzichten. Nicht nur Haus- und landwirtschaftlich gehaltene Tiere, sondern auch Wildtiere litten unter dem Lärm, Licht und Rauch, sagte Zinke laut einer Mitteilung am Freitag. «Für Tiere ist Silvester kein Spaß.» Das Silvesterfeuerwerk versetze Tiere in Panikzustände. Wer dennoch nicht auf Raketen und Böller verzichten wollte, sollte sein Feuerwerk aber nicht in der Nähe von Tieren zünden und auch von Zoos, Tiergehegen, Ställen und Waldgebieten Abstand halten.

Zum Jahreswechsel sollten Tiere um Mitternacht nicht mit ins Freie genommen werden, aber auch nicht alleine bleiben, heißt es in Verhaltenshinweisen der Tierschutzbeauftragten. Sinnvoll sei ein ruhiger und lärmgeschützter Rückzugsort für den eigenen Vierbeiner.