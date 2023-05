Potsdam (dpa/bb) – In Brandenburg sind bislang jährlich zwischen 24 und 53 mutmaßlich extremistische Vorfälle an Schulen gemeldet worden. Diese Zahl gab am Dienstag das Bildungsministerium in Potsdam auf Nachfrage bekannt. Vor Bekanntwerden der Schilderungen von rechtsextremen Vorfällen an einer Schule im Spreewald seien es im laufenden Schuljahr 2022/23 insgesamt sechs Vorfälle gewesen.

In einem in der vergangenen Woche bekannt gewordenen Brief beklagten Lehrkräfte an einer Schule in Burg im Spreewald, sie seien täglich mit Rechtsextremismus, Sexismus und Homophobie konfrontiert. Zudem erlebten sie eine «Mauer des Schweigens», die Unterstützung von Schulleitungen, Schulämtern und Politik fehle.

Das Schulamt Cottbus sei derzeit mit der Aufarbeitung der Fälle, teilte das Bildungsministerium in einer Stellungnahme mit. Zudem hieß es, werde vor den Sommerferien ein Fachgespräch für Lehrkräfte zu Gewalt und Extremismus an Schulen organisiert.