Berlin (dpa) – Die Klimagruppe Letzte Generation hat am Dienstag erneut mit mehreren Blockaden den Verkehr in Berlin behindert. Nach Angaben einer Polizeisprecherin gab es im Feierabendverkehr zunächst fünf Aktionen. Dazu gehörten nach ihren Angaben Blockaden auf der Stadtautobahn A100 Richtung Norden, der Prenzlauer Allee/Ecke Fröbelstraße und Hohenzollerndamm/Ecke Konstanzer Straße. Von der Klimagruppe hieß es, die Blockaden beträfen den Verkehr stadtauswärts. Erneut beteiligten sich hunderte Menschen an den Aktionen.

Die Berliner Polizei war nach eigenen Angaben am Dienstag mit rund 700 Polizisten im ganzen Stadtgebiet im Einsatz, um die Blockaden von Klimaschutz-Demonstranten zu verhindern. Am Montag waren den Angaben zufolge insgesamt 660 Polizistinnen und Polizisten wegen der Klimaproteste im Einsatz, darunter auch Bundespolizisten. Zunächst hatte die Behörde von rund 500 Einsatzkräften gesprochen. Nach ihren Angaben gab es am Montag insgesamt 42 Straßenblockaden im Stadtgebiet, an denen sich insgesamt 255 Demonstranten beteiligten.