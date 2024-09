Dortmund (dpa) – 3×3-Basketball-Olympiasiegerin Sonja Greinacher hat den Berliner Fußball-Clubs interessante Pokallose beschert. Der 1. FC Union muss im DFB-Pokal beim Drittligisten Arminia Bielefeld antreten. Hertha BSC bekommt es in der zweiten Runde im Olympiastadion mit dem Bundesligisten 1. FC Heidenheim zu tun. Das ergab die Auslosung am Sonntag im Deutschen Fußballmuseum in Dortmund.

Kurios: In seiner Historie spielte die Hertha überhaupt erst zweimal gegen Heidenheim – und das nur im Pokal. 1979 gab es in der ersten Runde ein 4:0, 2016 im Viertelfinale einen 3:2-Sieg der Berliner. Als die Heidenheimer im Vorjahr in die Bundesliga aufstiegen, stieg die Hertha in die 2. Liga ab – so gingen sich die Clubs aus dem Weg.

«Unter Flutlicht gegen einen Bundesligisten – das macht den Wettbewerb doch aus. Und eines ist doch klar: Eine Pokalpartie spielst du, um sie zu gewinnen und eine Runde weiterzukommen», sagte Hertha-Chefcoach Cristian Fiél. Im Sommer hatten die Berliner Kevin Sessa aus Heidenheim geholt.

Union seit 14 Jahren ohne Sieg in Bielefeld

Union spielte schon mehrfach in Bielefeld. Der bislang letzte Sieg datiert aus dem Jahr 2010 als es in der 2. Liga einen 2:1-Erfolg gab. Danach gab es in sieben Partien in Bielefeld fünf Remis und zwei Niederlagen für die Köpenicker. Dennoch sind die Eisernen natürlich Favorit.

«Bielefeld hat bereits in der ersten Runde gegen Hannover 96 unter Beweis gestellt, dass es nicht einfach wird, sie zuhause auf der Alm zu schlagen. Unser Ziel ist es eine Runde weiterzukommen und daher werden wir uns wie immer gut auf den Gegner vorbereiten”, sagte Unions Geschäftsführer Horst Heldt.

In der ersten Runde hatte sich das Team von Trainer Bo Svensson mit 1:0 beim Greifswald FC durchgesetzt. Bielefeld schlug überraschend Hannover 96 mit 2:0. Die Hertha feierte einen 5:1-Erfolg bei Hansa Rostock. Kontrahent Heidenheim gewann mit 4:0 beim FC 08 Villingen.

Finale am 24. Mai 2025

Die Begegnungen der zweiten Runde werden am 29. und 30. Oktober 2024 ausgetragen. Das Pokalfinale findet am 24. Mai 2025 in Berlin im Olympiastadion statt.