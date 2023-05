Berlin (dpa/bb) – Ein früherer Mitarbeiter von Hilfsorganisationen ist wegen Kindesmissbrauchs in Pakistan zu drei Jahren und neun Monaten Haft verurteilt worden. Das Berliner Landgericht sprach den 64-Jährigen am Dienstag unter anderem des sexuellen Missbrauchs von Kindern in vier Fällen schuldig. Zudem war in der Berliner Wohnung des Angeklagten Kinderpornografie sichergestellt worden. Der Mann, der in diversen Ländern in Flüchtlingshilfe-Organisationen engagiert gewesen sein soll, hatte ein Geständnis abgelegt.

Der 64-Jährige hatte sich den Ermittlungen zufolge bis Mitte 2015 über Jahre hinweg regelmäßig in der pakistanischen Stadt Peshawar aufgehalten. Dort sei er für eine Organisation tätig gewesen und habe eine Schule gegründet. «Die so bestehenden Kontakte nutzte er, um sexuelle Beziehungen zu Jugendlichen und Kindern aufzubauen», so die Staatsanwaltschaft. In drei Fällen soll der Mann im Sommer 2014 in Peshawar Jungen unter 14 Jahren missbraucht haben.

In zwei weiteren Fällen ging es um den Vorwurf der Anstiftung von Afghanistan aus. Zwischen 2016 bis 2019 habe der Mann über einen Videochat einen anderen Täter zu sexuellen Handlungen an Kindern veranlasst. Einen solchen Chat habe der Angeklagte im April 2019 in einem Büro in der afghanischen Hauptstadt Kabul geführt, hieß es in der Anklage.

Die Ermittlungen gegen den 64-Jährigen liefen 2019 an. Er sei seitdem suspendiert, hieß es am Rande des Prozesses. Im Juli 2020 seien in seiner Wohnung in Berlin Dateien mit Kinderpornografie sichergestellt worden. Die Anklage lautete deshalb auch auf Besitz von Kinderpornografie. Dem Urteil war eine Verständigung der Prozessbeteiligten vorausgegangen.