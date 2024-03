Potsdam (dpa/bb) – Ein 57-Jähriger ist vor dem Landgericht in Potsdam zu einer Haftstrafe von sieben Jahren und acht Monaten mit anschließender Sicherungsverwahrung verurteilt worden. Er habe als Mitglied eines Forums im Darknet kinderpornografische Inhalte verbreitet, sagte eine Sprecherin des Landgerichts am Donnerstag. Konkret soll er zwischen 2019 und 2020 Bilddateien für jedes Mitglied im Forum durch Verlinkung der Inhalte zugänglich gemacht haben. Die Prozessbeteiligten können gegen das Urteil in Revision gehen.