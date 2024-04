Schöneiche (dpa/bb) – Beim Aufhängen von Wahlkampf-Plakaten sind nach Angaben der Linken zwei Kandidaten der Partei in Schöneiche (Oder-Spree-Kreis) von einer Gruppe Jugendlicher angegriffen worden. Die Kandidaten der Linkspartei seien am Freitagabend verbal attackiert worden, ein Jugendlicher habe auch versucht, sie zu schlagen, teilte die Kreisvorsitzende, Julia Wiedemann, am Samstag in einer Mitteilung mit. Die Lokalpolitiker brachten Plakate für die Europa- und Kommunalwahlen an.

Ein Sprecher des Lagedienstes der Polizei in Potsdam sagte nach ersten Erkenntnissen zu dem Vorfall, es habe eine verbale Auseinandersetzung während des Plakatierens gegeben. Der Fall sei noch in der Prüfung. Weitere Angaben zum Ablauf konnte er nicht machen.

Laut der Linkspartei stürzte einer der Betroffenen auf der Flucht und verletzte sich leicht. Die Angreifer hätten auch Flaschen geworfen, so Wiedemann, die auch stellvertretende Linken-Landesvorsitzende ist. «Mindestens einer der Angreifer äußerte sich mit Parolen, die der extremen Rechten zuzuordnen sind.» Die Polizei wollte sich dazu bislang nicht äußern. Die Linke verurteilte den Vorfall. Wiedemann sprach unter anderem von Verrohung der politischen Auseinandersetzung und wachsender Gewaltbereitschaft.

Viele Lokalpolitiker im Land berichten von Hass und Hetze. Parteien befürchten auch, dass die Bereitschaft sinkt, sich politisch zu engagieren und für kommunale Ämter anzutreten.