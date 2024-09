Berlin (dpa/bb) – Ein 74 Jahre alter Fußgänger ist in Berlin von einem Transporter überfahren worden und gestorben. Bisherigen Erkenntnissen zufolge soll der 24-jährige Fahrer des Wagens beim Rangieren den Rückwärtsgang eingelegt und den Mann dabei übersehen haben. Der Unfall ereignete sich am Samstagmorgen auf der Griechischen Allee im Ortsteil Oberschöneweide, wie die Polizei mitteilte. Der 74-Jährige starb im Krankenhaus an den Verletzungen.