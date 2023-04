Berlin (dpa/bb) – Eishockey-Bundestrainer Harold Kreis hat fünf Spieler der Eisbären Berlin für die dritte Phase der WM-Vorbereitung in den Kader der deutschen Nationalmannschaft berufen. Das teilte der Deutsche Eishockey-Bund (DEB) am Dienstag mit.

Gut zwei Wochen vor der Eishockey-Weltmeisterschaft vom 12. bis 28. Mai 2023 in Finnland und Lettland gehören die Verteidiger Jonas Müller und Marco Nowak, die Offensivspieler Marcel Noebels und Manuel Wiederer sowie Goalie Tobias Ancicka zum Aufgebot.

Insgesamt 27 Spieler stehen auf der Kaderliste für die Lehrgangswoche, die am Dienstag in Landshut begann. Am Donnerstag reist die DEB-Auswahl dann in die Slowakei, wo die Mannschaft am Freitag (17.30 Uhr) in Zilina und am Samstag (14.30 Uhr/jeweils Magentasport) in Trencin zwei Länderspiele gegen die Gastgeber bestreitet.