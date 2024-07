Berlin (dpa/bb) – Das Bruttoeinkommen von sozialversicherungspflichtig Beschäftigten in Vollzeit ist in der Hauptstadt in den vergangenen Jahren deutlich gestiegen. Im Median lag der Verdienst bei knapp 4000 Euro vor Steuern und Abgaben, wie aus Daten der Bundesagentur für Arbeit hervorgeht. Median bedeutet, dass genauso viele Menschen mit ihrem Einkommen über diesem Wert lagen wie darunter.

Im Bundesländervergleich belegte Berlin damit Platz vier. Bundesweit lag der Median bei knapp 3800 Euro brutto.

Seit 2019 sind die Verdienste für Vollzeitbeschäftigte in der Hauptstadt damit jedes Jahr angestiegen. Damals lag der Zentralwert noch bei knapp 3400 Euro.