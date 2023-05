Berlin (dpa) – Nach Einschätzung des Journalisten Can Dündar werden weitere Intellektuelle die Türkei verlassen, sollte Recep Tayyip Erdogan die Stichwahl um das Präsidentenamt gewinnen. «Es wird einen Exodus brillanter Menschen geben», sagte Dündar der Deutschen Presse-Agentur am Dienstag in Berlin. Sein Telefon klingele bereits seit dem Morgen. Dündar lebt selbst im Exil in Deutschland.

Für ihn persönlich würde ein Sieg Erdogans weitere Jahre im Exil bedeuten, sagte Dündar. Er werde aus der Ferne weiterkämpfen. Für die Menschen im Widerstand werde es nicht leicht werden. «Nach 21 Jahren unter Herrschaft Erdogans wären weitere fünf Jahre unerträglich.»

Am Berliner Maxim Gorki Theater stellte Dündar gemeinsam mit anderen das Festivalprogramm zu «Gezi – Ten Years After» vor. Das Festival soll an die regierungskritischen Gezi-Proteste in der Türkei vor zehn Jahren erinnern. Vom 26. Mai bis 25. Juni sind beispielsweise Diskussionen, Filmvorführungen und Konzerte geplant.

Die weitestgehend friedlichen Proteste im Sommer 2013 hatten sich zunächst gegen die Bebauung des Gezi-Parks in Istanbul gerichtet. Sie weiteten sich zu landesweiten Demonstrationen gegen die autoritäre Politik des damaligen Ministerpräsidenten und heutigen Präsidenten Erdogan aus. Die Regierung ließ die Proteste brutal niederschlagen.

Bei der jüngsten Präsidentenwahl hat Erdogan die meisten Stimmen erhalten, aber die absolute Mehrheit knapp verpasst. Er muss sich nun am 28. Mai mit seinem Herausforderer Kemal Kilicdaroglu einer Stichwahl stellen. Dündar war Chefredakteur der Zeitung «Cumhuriyet» und nach einem brisanten Bericht in der Türkei vor drei Jahren zu einer langen Haftstrafe verurteilt worden.