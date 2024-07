Berlin (dpa) – Mit einem Heimspiel gegen den letztmaligen Meisterschaftsdritten Grizzlys Giesen beginnt für den deutschen Meister Berlin Volleys am 21. September der Kampf um die Titelverteidigung in der Volleyball-Bundesliga. Der Brandenburger Rivale Netzhoppers Königs Wusterhausen ist zunächst noch spielfrei und bestreitet seine erste Partie am 28. September beim FT 1844 Freiburg, dem Hauptrundenzehnten der vergangenen Saison. Das geht aus dem Spielplan hervor, den die Volleyball-Bundesliga (VBL) veröffentlichte.

Ohnehin haben die BR Volleys ein anspruchsvolles Startprogramm erwischt. Schon die Partie gegen Giesen, die in der vorigen Saison erst im Meisterschafts-Halbfinale in fünf Spielen am spätere Vizemeister VfB Friedrichshafen scheiterten, ist für die weitgehend neu formierte Mannschaft ein echter Härtetest. Am zweiten Spieltag gastiert der Hauptstadtklub am 27. September bei den Volleys Herrsching. Es ist die Neuauflage des diesjährigen deutschen Pokalfinales, das die Berliner am 3. März in Mannheim mit 3:0 gewonnen haben.

Bereits am vierten Spieltag steht dann für den Titelverteidiger in der Max-Schmeling-Halle das Kräftemessen mit dem Dauerrivalen VfB Friedrichshafen an. Beide Mannschaften lieferten sich zuletzt im Playoff-Finale um die deutsche Meisterschaft einen spannenden Schlagabtausch. Erst in fünf Spielen konnten sich die Berliner schließlich mit 3:2 durchsetzen.