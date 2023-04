Berlin (dpa/bb) – Der Roman «Der Hausmann» von Autorin Wlada Kolosowa ist in diesem Jahr für die Aktion «Berlin liest ein Buch» ausgesucht worden. Im Sommer soll dann darüber gesprochen werden. «Alle literaturinteressierten Berlinerinnen und Berliner sind ab sofort zur Lektüre eingeladen», teilte der Rundfunk Berlin-Brandenburg am Mittwoch mit. Vom 18. Juni bis 2. Juli seien Veranstaltungen geplant, etwa Lesungen und Gespräche. Der Roman erzähle von unterschiedlichen Menschen in einem Berliner Haus. Teile sind eine Graphic Novel. Der Landesverband des Deutschen Bibliotheksverbands und die Sender radioeins und rbbKultur organisieren die Leseaktion.