Neubrandenburg (dpa) – Der Annalise-Wagner-Preis 2023 geht an den Autor Jörn van Hall für sein Romandebüt «Du stirbst im Fliegen» (Quintus Verlag, 2022). Das teilte die Annalise-Wagner-Stiftung am Donnerstag in Neubrandenburg mit. Der Preis ist mit 2500 Euro dotiert und wird am 23. Juni in Neubrandenburg übergeben. Die Laudatio auf van Hall, der in Berlin lebt, wird die Schriftstellerin Kerstin Hensel halten.

«Der Text fordert zum Nachdenken über Heimat und Identität heraus», urteilte die Jury über den Roman, der aus 73 Bewerbungen ausgewählt wurde. «Du stirbst im Fliegen» sei ein kleines Meisterwerk mit großer Strahlkraft. Der Autor erzählt in dem Prosastück die Geschichte einer an Demenz erkrankten Opernsängerin und eines aus seiner iranischen Heimat geflüchteten Mannes, der sich durch einen Zufall um die 80-jährige Frau kümmert.

Der Preis würdigt traditionell einen Text aus der oder über die Region Mecklenburg-Strelitz im Süden Mecklenburg-Vorpommerns und im Norden Brandenburgs.

Die Heimatforscherin Annalise Wagner (1903-1986) hinterließ der Region ein umfangreiches Archiv über Kultur und Literatur in Mecklenburg-Strelitz, aus dem die Stiftung entstand.