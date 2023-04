Halle/Magdeburg (dpa/sa) – Der Jurist Alfred Funk wird neuer Kanzler der Martin-Luther-Universität Halle-Wittenberg (MLU). Der 58 Jahre alte gebürtige Düsseldorfer folgt auf Markus Leber, der das Amt seit 2015 innehatte, sich jedoch nicht um eine weitere Amtszeit beworben hat, wie die MLU am Mittwoch in Halle mitteilte. Funk war zuletzt Kanzler der Brandenburgischen Technischen Universität Cottbus-Senftenberg.

Der neue Kanzler soll sein Amt am Freitag (28. April) antreten, hieß es. «Ich freue mich auf die Zusammenarbeit mit Herrn Funk und bin sehr froh, dass die Universität einen so erfahrenen Kanzler gewinnen konnte», sagte Rektorin Claudia Becker.

Funk hat Politische Wissenschaften, Geschichte, Philosophie und Rechtswissenschaft an den Universitäten Köln und Erlangen-Nürnberg studiert. In den vergangenen Jahren war er unter anderem Kanzler der Universität Hohenheim in Stuttgart sowie Verwaltungsdirektor der Universität Luxemburg.