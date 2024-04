Hinweis an unsere Leser: Wir erstellen Produktvergleiche und Deals für Sie.

Wohin soll es im Urlaub 2024 gehen? Haben Sie Ihre Auszeit schon gebucht oder zumindest geplant? Viele Länder warten darauf, von Ihnen erkundet zu werden. Sie können allerdings ebenso am anderen Ende der Bundesrepublik Urlaub machen und auch hierfür einen Flieger nehmen. Ihr Auto lassen Sie in dieser Zeit auf einem sicheren Parkplatz in der Nähe des Terminals.

Sicheres Parken am Flughafen

Reiseziele gibt es weltweit mehr als genug. Sie können sie nicht alle erkunden, aber Sie können jeden Urlaubstag genießen, wenn Sie wissen, dass Ihr Wagen gut untergebracht ist.

Planen und buchen Sie rechtzeitig. Das gilt für die Reise ebenso wie für den reservierten Parkplatz . Nur so sichern Sie sich mögliche Rabatte und Sonderangebote für Flug und Hotel sowie eventuell auch für den Stellplatz. Letzterer liegt in der Nähe des Flughafens, ein Shuttle bringt Sie direkt zu den Terminals. Wenn Sie mit Kindern verreisen, beginnt für diese mit der Busfahrt bereits ein großes Abenteuer.

Zudem ist der Parkplatz aufgrund etlicher Voraussetzungen sicher. Vorteilhaft: Sie nehmen den Autoschlüssel mit, es herrscht keine Abgabepflicht. Sollten Sie nicht reisen können oder verschieben Sie den Zeitpunkt, nutzen Sie die großzügige Stornomöglichkeit bis zum Tag vor dem Abreisetag.

Auch das Innenleben eines Flughafens wird vom Nachwuchs gern erforscht. Eine Spielmöglichkeit findet sich bei den meisten größeren Flughäfen, Sie können aber auch den Fliegern beim Abheben und Landen zuschauen . Denken Sie im Vorfeld daran, dem Nachwuchs zu erklären, was alles zu beachten ist und wie der Flug abläuft. Wenn Sie gelassen bleiben, sind auch die Kinder entspannt und warten neugierig darauf, was es alles zu erleben gibt.

Lohnende Urlaubsziele

Doch zurück zu den Reisezielen. Fliegen Sie in ein Schneegebiet oder in die Sonne? Brauchen Sie eine Destination mit Animation oder erkunden Sie das Land auf eigenen Wegen mithilfe eines Mietwagens, gemieteter Fahrräder oder zu Fuß?

2024 lohnt sich ein Besuch in Bad Ischl-Salzkammergut, in Tartu und/oder Bodø , denn diese Orte sind für ein Jahr die Kulturhauptstädte Europas. Somit wird hier für Groß und Klein viel geboten.

Alternativ kommt vielleicht eine Kreuzfahrt in der Karibik infrage. Dabei werden mehrere Länder besucht. Sie selbst können sich an den Seetagen und zwischendurch auf dem Schiff auf vielseitige Art beschäftigen. Vom Fitnessstudio bis zum Schwimmbad, vom Friseur bis zur Kosmetikerin warten zahlreiche Attraktionen auf Sie. Natürlich gibt es mehrere Restaurants und Einkaufsläden, außerdem eine Bibliothek und vieles mehr. Nicht zuletzt werden Events und Shows sowie etliche Landgänge angeboten.

Ein drittes Beispiel: Buchen Sie eine Safari in einem afrikanischen Land und genießen Sie es, wenn die wilden Tiere ganz in Ihrer Nähe auftauchen. Daneben lohnt sich, sofern Sie genügend Zeit haben, ein Besuch in den jeweiligen Hauptstädten.

Wenn das Geld knapp ist

Nicht jeder kann sich einen langen Urlaub in weit entfernten Destinationen leisten. Es gibt allerdings auch in Deutschland lohnende Reiseziele. Denken Sie an die Königsschlösser in Bayern, an den Besuch von Ost- und Nordsee oder das Wandern im

Elbsandsteingebirge.

Ein Tipp: Ärmere Familien mit Kindern bekommen vom Sozialministerium zehn Euro pro Familienmitglied speziell für den Urlaub, der mindestens zwei bis maximal 13 Nächte dauern darf.