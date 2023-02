Mehr Eigenverantwortung für Gesundheit und Umwelt übernehmen.

Ohne Zweifel: Auf der Erde liegt einiges im Argen. Unser moderner Lebensstil hat uns weit von der Natur entfernt. Klimawandel, Artenrückgang und Verschmutzung der Meere zeugen vom Raubbau, den die Menschen an der Umwelt betreiben.

Damit einher geht häufig auch ein unnatürlicher und leichtfertiger Umgang mit der eigenen Gesundheit – beispielsweise durch ungünstige Ernährungsgewohnheiten oder einen zu hohen Medienkonsum. Umso wichtiger ist es, wieder zu einem verantwortungsvollen, gesunden Leben mit Respekt vor der Natur zurückzukehren.

Es ist Zeit umzudenken

Bestsellerautor und Gesundheitsexperte Dr. h. c. Peter Jentschura aus Münster beispielsweise plädiert in seinem neuen Buch „Die kleine Fibel der Naturkunde“ für ein komplettes Umdenken. Er stellt seinen Lesern die Grundregeln der Naturkunde vor und führt ihnen damit vor Augen, wie einzigartig und wundervoll unser Planet ist.

Mit seinen Thesen über die Ur-Ehe, das Dies- und Jenseits und die Gebote für eine glückliche Inkarnation fordert er uns heraus, die Eigenverantwortung für unsere Gesundheit und die Erde zu übernehmen. In 26 Kapiteln spricht er sich dafür aus, die Ursprünglichkeit und Ideen unserer Schöpfung zu achten, zu bewahren und durch geschicktes Handeln zu unterstützen. Eine kostenlose Leseprobe gibt es unter verlag-jentschura.de. „Wir müssen uns darin üben, unseren Körper zu hegen und zu pflegen, anstatt ihn und letztendlich unsere Natur zu schädigen“, ist Jentschura überzeugt.

Gesünder und natürlicher leben

Um dies zu erreichen, schlägt der Autor verschiedene Maßnahmen vor. So sei es sinnvoll, aus dem allein profitorientierten Lebensstil auszusteigen: Jeder nimmt sich nur so viel, wie er zum Leben braucht. Ein wichtiger Faktor für natürliches Wohlbefinden ist zudem die Reinigung und Entschlackung des Körpers durch eine basische Ernährung sowie basische (Fuß-)Bäder und Anwendungen, um saure und schädliche Stoffwechselprodukte loszuwerden. Der Leser bekommt hierfür viele nützliche Tipps an die Hand.

Dazu gehört beispielsweise eine vollwertige, zuckerarme, überwiegend vegetarische Kost mit nährstoffreichen Lebensmitteln aus biologischem Anbau. Der Verzicht auf Genuss- und Suchtmittel sowie vermeidbare Medikamente ist ein weiterer Schritt. Und für eine gute Versorgung des Organismus mit notwendigem Sauerstoff sorgt darüber hinaus regelmäßige und aerobe Bewegung an der frischen Luft.

Zusammengefasst ergeben sich daraus die drei Gebote der Gesundheit: Meide Schädliches! Iss, trink und tue Nützliches! Scheide Schädliches aus!

Quelle: djd