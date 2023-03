Whale-Watching in Deutschland? Das geht in jedem Frühjahr an der niedersächsischen Nordseeküste.

Wilhelmshavens Südküste gilt als einer der sichersten Orte, wenn es um Beobachtungen von Schweinswalen geht. Im Frühjahr, wenn die kleinen Wale in den Jadebusen kommen, bietet sich ein einmaliges Naturschauspiel.

Um dieses Erlebnis möglichst vielen Menschen zugänglich zu machen, wurden 2017 die jährlich stattfindenden Wilhelmshavener Schweinswal-Tage ins Leben gerufen. In diesem Jahr erwartet die Besucher vom 8. bis zum 15. April rund um diese Aktionstage ein vielfältiges Programm mit Naturerlebnis-Veranstaltungen und Aktivitäten rund um Deutschlands einzige heimische Walart. Um die Wale möglichst gut sehen zu können, geht es mit der MS „Harle Kurier“ täglich in den Jadebusen. Neben einem großen Angebot für Erwachsene gibt es auch ein Programm für kleine Besucher.

Kleinste Walart

Schweinswale sind mit den Delfinen verwandt, besonders charakteristisch ist die Form des Kopfes und der Zähne. Mit einer Größe von 1,5 bis zwei Metern sind sie die kleinsten Wale, die in offenen Gewässern leben. Zu sehen sind sie in der Nord- und Ostsee.

Anreise mit Zug: Von Berlin gelangt man in etwa viereinhalb Stunden mit Zug nach Wilhelmshaven. Tickets gibt es ab 25 Euro. Mit dem Auto dauert die Anreise ebenfalls viereinhalb bis fünf Stunden. Mehr Infos zu den Waltagen online.

Text: kr/red