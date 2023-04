Genießer-Tipps für einen Besuch in Württembergs ältester Weinstadt Heilbronn.

Was bietet ein Besuch oder Urlaub in Heilbronn? Die Käthchenstadt liegt verkehrsgünstig zwischen Stuttgart und Heidelberg – und landschaftlich reizvoll direkt am Neckar. Sowohl die Württemberger Weinstraße als auch der Württembergische Weinwanderweg und der Württemberger Weinradweg bringen Ausflügler in die älteste Weinstadt Württembergs – perfekt für einen attraktiven Zwischenstopp.

Genussstation mit Aussicht

Aktiven und Weinaffinen bietet Heilbronn vielfältige Freizeitmöglichkeiten und Genussangebote. Besonders reizvoll ist etwa eine Wanderung entlang des Wein Panorama Wegs. Der sechs Kilometer lange Lehrpfad führt mitten durch die Heilbronner Weinberge hinauf zum Wartberg und bietet immer wieder fantastische Panoramablicke auf die Stadt. Unterwegs kann man Skulpturen namhafter Bildhauer bestaunen und an verschiedenen Stationen Interessantes rund um den Wein der Region erfahren.

Oben angekommen, lädt das Wartbergrestaurant zu einer Einkehr ein. An den Wochenenden zwischen April und Oktober lockt zudem mit dem Martin-Heinrich-Wengerthäusle ein „kleines Paradies“ inmitten der Weinreben. Mit Blick auf Heilbronn können Gäste Schmalzbrot, Käse und Brezeln sowie süffige Tropfen regionaler Winzer genießen. Doch so schön es dort oben auch ist, irgendwann heißt es Abschied nehmen vom Bilderbuchambiente.

Angesagt: Per Knopfdruck zum Wein

Doch zum Glück muss man auf weitere Genusserlebnisse nicht lange warten. Lohnende Wein-Spots gibt es in Heilbronn in Hülle und Fülle – bei rund 30 Weingütern im Stadtgebiet und den vielen urigen Besenwirtschaften lassen sich Trollinger, Lemberger und andere Tropfen ausgiebig verkosten. Unter www.heilbronn.de finden Genießer viele Tipps. Zu den neuesten Bars gehört die „Weinadresse“ in der Roßkampffstraße, wo der Wein mit fein aufgeschnittenen Spezialitäten, ausgewähltem Käse, Antipasti und Co. serviert wird. Eine außergewöhnliche Genussadresse ist die Sitt Weinbar im Deutschhof, die 100 Weine aus aller Welt anbietet.

Der Clou: Jeden Tropfen kann der Gast selbst zapfen – ob Probierschluck, kleines oder großes Glas. Steckbriefe über Winzer, Herkunft, Ausbau und Geschmacksrichtung sind über den jeweiligen Weinen platziert. Die traditionsreiche Wein Villa in Heilbronns Innenstadt ist bei Weinkennern schon lange bekannt: Hinter den Palazzo-Fassaden werden rund 100 heimische Weine und Sekte für Verkostung und Kauf angeboten. Und sonst? Während der warmen Jahreszeit erwartet Gäste am Weinpavillon an der Neckarbühne Weingenuss mit Open-Air-Feeling und schwäbischen Tapas, während Feste wie das Heilbronner Weindorf und das Weinlesefest am Wartberg im September zum geselligen Beisammensein einladen.

Quelle: djd