TikTok ist die Plattform der Stunde und kann für Reichtum und Popularität sorgen. Trotzdem gelingt es vielen, die mit einem Creator-Account and en Start gehen, nicht, eine starke Reichweite aufzubauen. Grund dafür sind meist ganz einfache Fehler, die sich mit etwas Geschick vermeiden lassen. Hier in diesem Artikel sehen wir uns an, was auf keinen Fall falsch gemacht werden darf.

Nicht auf Watchtime und Frequenz achten

Wer neu bei TikTok ist, fokussiert sich meist stark auf Likes und Kommentare. Sie gelten in Kombination mit den Aufrufen als Gradmesser für den Erfolg. Doch mindestens gleich bedeutsam ist beispielsweise die Watchtime, die aber sehr oft vernachlässigt wird. Sie gibt an, wie lange ein User das Video ansieht, bevor er zum nächsten springt. Eine starke Watchtime, die aus den Analytics klar hervorgeht, ist somit Kennzeichen eines guten Videos.

Die Videoanalysen der Plattform können außerdem zeigen, wann das Video von den Usern abgebrochen wurde. Dies kann ein wichtiger Anhaltspunkt für die künftigen Verbesserungen sein. Wer diese Infos aber schlicht ignoriert, dem wird es nicht gelingen, auf TikTok langfristig erfolgreich zu werden.

Keinen Startbonus nutzen

Es ist ein exponentielles Wachstum, mit dem Reichweite auf Plattformen wie TikTok aufgebaut wird. Das bedeutet leider auch, dass aller Anfang schwer ist und die ersten Likes nur mit Mühe zu gewinnen sind. Ein großer Fehler ist es deshalb, nicht alles für einen reibungslosen und schnellen Start auf der Plattform zu tun. Wer TikTok Likes kaufen möchte, kann auf diese Weise schnell an Relevanz auf der Seite gewinnen. Denn sie signalisieren dem Algorithmus und auch den echten Usern, dass es sich hierbei um spannende Inhalte handelt.

Beim Tik Tok Likes Kaufen reicht schon ein kleines Budget aus, um den Kanal nach vorn zu bringen und deutlich an Reichweite zu gewinnen. Die zunächst künstlichen Likes werden schon bald zu echter Zustimmung führen. Diese ist wiederum wichtig, um im Feed von möglichst vielen anderen Usern zu landen und an Momentum zu gewinnen.

Keine Rücksicht auf die Zielgruppe

Wer sich als User auf TikTok begibt, der ist auf der Suche nach ganz unterschiedlichen Angeboten und Inhalten. Da ist es von Vorteil, dass das Medium eine so große Vielfalt zu bieten hat. Wer diesen Anforderungen gerecht werden möchte, darf nicht nur in die eine Richtung kommunizieren. Letztlich ist es wichtig, auch die Anregungen aus der Zielgruppe

ernst zu nehmen und sich damit zu befassen. Diese Rücksicht bietet die Gelegenheit, in den Austausch zu kommen, authentisch zu sein und sich von der Masse an anderen Inhalten abzuheben. Genau das bietet den Usern einen Grund, sich mehr für die eigenen Inhalte als für die der anderen User der Plattform zu entscheiden.

Falsches Timing bei den Posts

Es ist nicht nur die inhaltliche und grafische Qualität eines Videos, das über seinen Erfolg auf TikTok entscheidet. Darüber hinaus geht es um das richtige Timing. Wer seine Reichweite pushen möchte, der sollte bei der nächsten Analyse auch auf den Faktor Zeit achten. Denn je nach dem, wann ein Video hochgeladen wird, kann es unterschiedlich erfolgreich sein. Dabei hilft es wenig, einfach erfolgreiche Creator zu kopieren. Denn letztlich ist es wichtig, dass das Timing beim Upload zur Zielgruppe passt, die von den Videos angesprochen werden soll.

Fehlende Hashtags

Wie werden Videos auf TikTok überhaupt richtig gefunden und zugeordnet? Möglich wird all das mit den Hashtags. Sie stehen hinter der Struktur der Seite und erlauben es den Usern, ganz konkrete Suchen in die Wege zu leiten. Wer erfolgreich sein möchte, darf deshalb nicht mit Hashtags geizen. Andererseits wäre es zu einfach, nur eine möglichst große Zahl an Hashtags zu schreiben. Vielmehr müssen sie inhaltlich zum Video und den aktuellen Trends auf der Seite passen. Leider begehen viele den Fehler, sich nicht um die richtigen Hashtags zu scheren oder sogar eigene zu erfinden, denen der Anschluss auf der Plattform fehlt. Wer wahrgenommen werden möchte, investiert lieber etwas mehr Zeit in die Recherche der passenden Hashtags.

Kein Gespür für Trends

Die gesamte Welt der sozialen Netzwerke gilt dieser Tage als schnelllebig. Doch eine Plattform, die selbst das übertrifft, ist TikTok. Um am Puls der Zeit zu sein, ist deshalb ein Gespür für die aktuellen Trends und Entwicklungen wichtig. Welche Challenges stehen beispielsweise im Fokus und können für mehr Reichweite genutzt werden? Gibt es aktuell einen bestimmten Hashtag, der häufig verwendet wird und der das Tor zu mehr Likes sein kann? Es ist durchaus hilfreich, selbst aktiv Zeit auf der Plattform zu verbringen und viel zu konsumieren, um die Inhalte an aktuelle Bedürfnisse der User anpassen zu können.

Text: red