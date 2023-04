An der Kreuzung Müggelseedamm/Bölschestraße in Friedrichshagen laufen Gleisbauarbeiten. Das hat Folgen für den Autoverkehr.



In dieser Woche starteten umfangreiche Instandsetzungsarbeiten der BVG an den Straßenbahngleisen in dem Bereich. Deswegen ist die Bölschestraße voraussichtlich bis Ende des Monats in Richtung Fürstenwalder Damm ab dem Müggelseedamm für den Kfz-Verkehr gesperrt. Eine Umleitung ist ausgeschildert. Das teilt die Verkehrsinformationszentrale Berlin mit.

Im Anschluss folgen weitere Arbeiten. Diese sollen bis zum 12. Mai abgeschlossen werden. Der Straßenbahnverkehr ist durch die Arbeiten nicht eingeschränkt. Die Züge fahren wie gewohnt.

Die Bölschestraße ist die Haupt- und Einkaufsstraße Friedrichshagens. Außerdem verbindet sie die stark befahrenen Ost-West-Trassen Müggelseedamm und Fürstenwalder Damm miteinander.

Text: red