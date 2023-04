Der angekündigte bundesweite Warnstreik im Schienenverkehr wird am Freitag absehbar auch in Berlin und Brandenburg den Nah- und Fernverkehr stundenlang lahmlegen. Die Berliner Verkehrsbetriebe (BVG) sind aber nicht von dem Ausstand betroffen, da sie nicht Teil der Tarifauseinandersetzung bei Bahnunternehmen sind. Busse, Bahnen und Fähren der BVG seien am Freitag wie gewohnt unterwegs, teilte das Unternehmen am Mittwoch mit.

Bei der BVG gilt der Tarifvertrag Nahverkehrsunternehmen Berlin. Geschlossen wurde er mit der Dienstleistungsgewerkschaft Verdi. Der Warnstreik am Freitag bezieht sich dagegen auf Tarifverhandlungen zwischen der Bahngewerkschaft EVG und 50 Bahnunternehmen, darunter die Deutsche Bahn.

Störungen bei der S-Bahn

Da die Deutsche Bahn die S-Bahn Berlin betreibt, muss dort mit Zugausfällen am Freitagmorgen und möglicherweise Verspätungen im weiteren Tagesverlauf gerechnet werden. Darüber hinaus dürften in Berlin und Brandenburg alle Regionalzüge von der Arbeitsniederlegung betroffen sein, da auch die Infrastruktur der Deutschen Bahn bestreikt wird.

Die EVG hat für Freitagmorgen von 3.00 Uhr bis 11.00 Uhr zum Warnstreik aufgerufen. Die Gewerkschaft verhandelt seit Ende Februar mit rund 50 Bahnunternehmen über neue Tarifverträge. Die Gespräche sind seither aber kaum vorangekommen.

Quelle: dpa